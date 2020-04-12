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(Özel) Köpeğini ameliyata götüren çiftle polisin diyaloğu dikkat çekti

Kağıthane'de sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından polis ekipleri trafiğe çıkan sürücüleri denetledi.

12.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:30
(Özel) Köpeğini ameliyata götüren çiftle polisin diyaloğu dikkat çekti
Kağıthane 'de sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından polis ekipleri trafiğe çıkan sürücüleri denetledi. Cezai işlemlerin yapıldığı denetimde, köpeğini ameliyat için veterinere götüren çiftle ilginç diyalog kameralara yansıdı.

Haftasonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde denetimlerde bulundu. Trafiğe çıkan araçları durduran ekipler sürücülerin kimlik kontrollerini yaptı. Sağlık çalışanı olan sürücüler kontrollerinin ardından iş yerlerine veya evlerine gitti.

Köpeğini ameliyata götüren çift dikkat çekti

Denetimler esnasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Otomobil ile seyir halinde olan bir çifte polis neden çıktıklarını sordu. Çiftin köpeklerini ameliyat ettirmek için veterinere götürdüğünü söylemesi üzerine polis belge veya randevu kaydını görmek istedi. Araçtaki kadının cep telefonundan randevu kaydını göstermesi üzerine gitmelerine izin verildi.

Kargo ve damacana su taşıyan araç sürücülerinin de denetlendiği uygulama aralıklarla devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, Polis, 3. Sayfa
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