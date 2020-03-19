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(Özel) Korona virüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Kovid-19) ibadethaneleri de etkiledi.

19.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:16
(Özel) Korona virüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı
Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Kovid-19) ibadethaneleri de etkiledi. Taksim'de kilise ve sinagoglar korona virüs nedeniyle kapandı.

Tüm dünyada hızla yayılan yeni tip korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün etkisini en aza indirmek için çoğu organizasyon iptal edildi, toplanma alanları olabilecek her yer kapatıldı. Bu kapsamda ibadethanelerde de korona virüsün yayılmasını engellemek için kapatılma kararı verildi. Taksim'de kilise ve sinagogların da virüs nedeniyle kapandığı görüldü.

Şişhane'de bulunan Neve Şalom Sinagogu, 26 Mart tarihine kadar kapalı olduğunu vatandaşlara bildirdi. Ayrıca İstiklal Caddesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi ve Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nin de kapalı olduğu görüldü.

Korona virüsten dolayı Neve Şalom Kilisesi'nin kapandığını söyleyen Sebahattin Eser isimli esnaf, "Dün virüsten dolayı herhalde böyle bir karar aldılar. Kapatıldı. Normalde buraya sürekli geliyorlardı. Şu an güvenlikler de yok. Biz de burada esnafız. Ne kadar kapalı kalacağı konusunda bilgimiz yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Taksim, Güncel

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