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(Özel) Korona virüs önlemleri için işaret diliyle video çektiler

Fikri Asım Düşünce Derneği, gençlerin yardımıyla vatandaşların korona virüsü ile mücadele konusunda neler yapmaları gerektiğini anlatan video hazırladı.

26.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:25
(Özel) Korona virüs önlemleri için işaret diliyle video çektiler
Fikri Asım Düşünce Derneği, gençlerin yardımıyla vatandaşların korona virüsü ile mücadele konusunda neler yapmaları gerektiğini anlatan video hazırladı.

Zonguldak Fikri Asım Düşünce Derneği, vatandaşların korona virüsle mücadele konusunda neler yapacağını anlatan işaret diliyle video çekti. Fikri Asım Düşünce Derneğinin çekmiş olduğu video sosyal medya da büyük beğeni aldı. Öte yandan Fikri Asım Düşünce Derneği Başkanı Sinan Toprak, yaşlılara sahip çıkmak amacıyla işaret dili videosunu çektiklerini söyleyerek, her zaman devletin ve milletin yanında olacaklarını söyledi.

Fikri Asım Düşünce Derneği Başkanı Sinan Toprak, "Fikri Asım ve Fikir Düşünce Derneği olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün düşüncelerimiz, çalışmalarımız, devletçi kimliğimizle ve devletin yanında olan sosyal etkinlikler alanında devlet millet bayrak bütünlüğü içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar. Bugünde malum dünyayı saran korona virüsü ile ilgili, ülkemizin devletimizin sağlık bakanlığımızın yapmış olduğu mücadele var. Bu mücadele olarak birey olarak dernek olarak biz üzerimize düşen görevi yerine getiriyormuyuz diye bir işaret dili ile ilgili çalışma yaptık. Caddelerde görüyoruz yaşlılarımıza yapılan tepkiyi. Bunu dile getirmek amacıyla sosyal etkinlik çalışması yaptık. Türkiye'nin geleceği için Türkiye'nin hafızası olan değerli büyüklerimize sahip çıkmak maksadıyla el ele gönül gönüle beraberliğimizi ilan ediyoruz. Siz değerli büyüklerimiz bizler için çok önemlisiniz. Sizler bu ülkenin hafızasınız. Sizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Sizlerin sağlığı yaşaması bizim için çok önemli. Sizleri çok seviyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Sinan Toprak, Zonguldak, Güncel

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