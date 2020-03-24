Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi Adalar 'ı da etkiledi. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Adalar, korona virüs nedeniyle ıssız kaldı. Kınalıada, sokaklarının boş kalmasıyla adeta ıssız adaya döndü.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye'de de etkisi göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmayıp kendilerini eve kapatarak virüse karşı önlem alıyor.

ISSIZ ADAYA DÖNDÜ

Yerli ve yabancı turistlerin gözde adreslerinden Adalar'da da sokaklar boş kaldı. Kınalıada sokakları adeta filmlere konu olan 'ıssız ada' sokaklarını andırdı. Ne turistlerin ne de Adalıların çıkmadığı sokakların oldukça sessiz ve ıssız olduğu görüldü. Ayrıca sokakta sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de bugüne kadar 37 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs nedeniyle uzmanlar ve yetkililer virüsün yayılmasını önlemek için sık sık evde kalınması uyarısında bulunuyor.

Kaynak: İHA