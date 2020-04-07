Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Korona virüsü Urfa ciğer kebabını da vurdu

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Urfa ciğerini de vurdu.

07.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:19
(Özel) Korona virüsü Urfa ciğer kebabını da vurdu
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Urfa ciğerini de vurdu. Her gün binlerce kişinin yemek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ciğerciler, korona virüsü salgını nedeniyle müşteri bulamıyor.

Şanlıurfa 'nın tescilli kebabı olan ve insanların vazgeçilmezi arasında bulunan Urfa ciğerine, korona virüsü salgını büyük bir darbe vurdu. Her gün binlerce kişinin yemek için sırada beklediği iş yerlerinin önü, korona virüsü salgınından sonra boş kaldı. Ciğerci esnafı, Şanlıurfalıların Ramazan ayında sahurda bile tüketmekten çekinmediği Urfa ciğerine son iki haftadır müşteri bulamıyor. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, hijyen korkusuyla dışarıdan ciğer almayınca iş yerlerindeki ocaklar da boş kaldı. Esnaf akşama kadar sadece birkaç şiş ciğer satabiliyor.

Daha önce sabah saatlerinde sipariş yetiştiremediklerini söyleyen Mehmet Demir, korona virüsünün tüm dünyayı etkilediği gibi Urfa ciğerini de vurduğunu dile getirdi. İnsanların ciğer yemekten korkmamalarını söyleyen Demir, ciğer kebabı ile biberin korona virüsüne karşı antibiyotik görevi gördüğünü söyledi.

Ocaklar boş kaldı

Müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için daha önce iş yerinde 12 kişinin çalıştığını söyleyen Mehmet Demir, "Şu anda iki kişi çalışıyoruz. İş yok, paket servisimiz var. Sabahları ocakları dolduruyorduk ama şu anda bir tane bile dürümlük atamıyoruz. Milletimiz tedirgin ve korkuyor. Sabahleyin gelip ciğer yesinler. En büyük antibiyotik bence ciğerdir. Sabah kahvaltısında ciğerimiz bizim vazgeçilmezimizdi. İsotumuzla beraber çok iyi bir antibiyotiktir. Gelip yesinler, herkesi bekleriz" dedi.

"Bizim antibiyotiğimiz biber ve ciğerimizdir"

Temiz ve hijyenik ortamda çalıştıklarını belirten Demir, "İnsanlar korkuyor. Temizliğin bulunmadığı ortama gitmeye korkuyor. Bizim temizliğimiz var. Temizliğimize özen gösteriyoruz. Eldiven ve maske takıp müşterilere hizmet sunmaya çalışıyoruz. Kendi yemediğimiz bir şeyi müşterilerimize tavsiye etmeyiz, o konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ciğerimiz ve biberimiz vazgeçilmezimizdir, bizim antibiyotiğimiz budur. Korona ciğeri mahvetti, vurdu" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Sabah, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››(Özel) Korona virüsü Urfa ciğer kebabını da vurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:39: Köy girişine tabela asıp, kendilerini karantinaya aldılar - Haber 16:39: Dursunbey'de caddeler sessiz - Haber 16:38: Devrilen ip yüklü tır trafiği aksattı - Haber 16:38: BAKIRKÖY'DE PAZARDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ - Haber 16:38: Muğlalı gönüllü gençler, sağlıkçılar için yüz koruma maskesi üretiyor - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi