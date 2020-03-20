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Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt

Koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin nasıl defnedileceği sorusuna yanıt veren Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, "Suyun geriden tutularak gerekli yıkama işlemlerinin yapılması uygun olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde sağlık açısından sakıncası var ise bu cenazelerimiz tabutla da gömülebilir" dedi.

20.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:09

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin yıkanması sırasında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, sağlıkçılar tarafından sakıncalı görülürse merhumun tabutla defnedilebileceğini söyledi.

"CENAZE, SU GERİDEN TUTULARAK YIKANABİLİR"

Müftü Güven, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların yıkanması ve kefenlenmesi aşamalarında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Eldivenle dokunulmasının sakıncalı olduğu durumlarda cesedin uzaktan su tutularak yıkanması gerektiğini ve yine tabutla defnedilebileceğini aktaran Güven, "Korona virüs bulaşması sebebi ile vefat eden kardeşlerimize Allah'an rahmetler diliyorum. Tedavileri devam eden kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Korona virüs vesilesiyle vefat eden kardeşlerimizin cenazelerinin yıkanması ve defin işlemlerinde tıpkı hayatta iken doktorlarımızın kendilerini dezenfekte ederek aynı zamanda gerekli tedbirleri alarak hastalara nasıl tedavi uyguluyorlar ise vefatları sürecinde de aynı şekilde cenazeleri yıkayacak, taşıyacak kimselerin de aynı korunma faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yani maskelerini takacaklar, korunma elbiselerini giyecekler, eldivenlerini takacaklar ve onların yine İslami usullere göre yıkanması sürecinde İslam'a göre farzı kifayedir. Ancak doktorlarımız eldeki eldivenlerle bile dokunulması sakıncalı diyorsa böylesi bir durumda suyun geriden tutularak gerekli yıkama işlemlerinin yapılması uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

TABUTLA DA GÖMÜLEBİLİRLER

Sağlık açısından gerekçesinin olması durumunda cenazenin tabutla da gömülebileceğini belirten Güven, "Kefenleme işlemi sonrasında ilgili cenazenin yıkandığı yer aynı şekilde dezenfekte edilecektir. Daha sonraki cenazeleri yıkayan kimselere asla bulaşmaması sağlanacaktır. Daha sonraki süreçte kefenleme sonrasında eğer sızma ve başka sebepler ile dışarıya yayılma durumu var ise bu durumda da sağlıkçılarımızın kullanmış oldukları cenaze torbaları içerisine alınabilir ve bu şekilde taşınabilir. Gerekli görüldüğü takdirde sağlık açısından sakıncası var ise bu cenazelerimiz tabutla da gömülebilir. Ancak buna karar verecek olan sağlıkçılarımızdır. Sağlıkçılarımızın vermiş olduğu sağlık önlemlerini biz de almak durumundayız. Ayrıca cenaze namazının kılınması hususunda, cenaze namazını kılacak cemaatimizin birbirinden ayrı mesafeyi koruyarak cenaze namazını kılmaları ve olabildiğince az kişi ile cenazenin defin işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak durumundayız" şeklinde konuştu.

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Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü’nden merak edilen soruya yanıt

Kaynak: İHA

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Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli?
Etiketler : Sağlık, Güncel

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