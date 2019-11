(özel) Köylülerin barajdaki ekmek kaygısı

Kütahya ve Eskişehir 'in önemli su kaynağı olan Porsuk Barajında azalan su, balıkçılık yaparak geçimlerini sağlamaya çalışan köylülerin de tedirginliğini arttırıyor.Murat Dağı'nın kuzeydoğusundan çıkan kaynakların Altıntaş'ın kuzeyinde birleşmesi ile oluşan Porsuk Barajı'nın yapımı 1966 yılında başlamıştı. Bugüne kadar gelen süreçte vatandaşların içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan, taşkın kontrolüne kadar birçok yararı olan barajda, su seviyesi her geçen gün daha da azaldı. Bu durum içme ve sulama ihtiyacının karşılanması noktasında kaygıları artırırken, barajın kenarında kurulmuş olan ve başlıca geçim kaynaklarının balıkçılık olduğu Sofça köyünde ise insanlar olası bir kuraklığa karşı endişeleniyor. Barajın seviyesinin düşmesinin ardından 13 yıl önce su altındaki yapıtlar ortaya çıktı. O tarihten sonra su seviyesi eski durumuna gelmediği için yapıtlar köy ortasında kaldı. Balıkçılık ile geçimini sağlayan Sofça köyü sakinleri ise durumdan endişeli. Her geçen gün azalan su seviyesi sonrasında balık oranlarında da düşüş olduğunu belirten köylüler, gelecek yıllarda geçim kaynaklarının son bulacağından korkuyor. Bu yıl kış ayları öncesinde su seviyesindeki düşüşün geçen yıla oranla fazla olduğunu iddia eden köylüler, kar yağışından umutlu."Su seviyesi son 5-6 senedir çok düşük"Sofça Köyü Muhtarı Ali Ekber, barajdaki suyun son 5 senedir çok azaldığını ifade ederek, "Oranlamamız gerekirse hemen hemen dörtte iki gibi bir kısmı kurudu. Kış dönemi doluluk oranı burada bulunan minarenin üstüne kadar geliyordu. Ama son 5-6 senedir çok düşük. Geçen seneye oranla su seviyesi biraz daha düşük. Su yaklaşık kalkan duvarına kadar geliyordu. Burada bulunduğumuz yerde de su vardı. Görmeye alıştığımız şekli buydu suyun. Son 5-6 senedir buralara su gelmiyor. Naçizane olarak benim fikrim bu bozulan doğal denge yüzünden bu kuruma oldu" diye konuştu."Bizim ekmeğimiz bu barajdan"Köyde balıkçılık ile uğraşan Satılmış Akalın ise ekmeklerini buradaki barajdan kazandıklarını ifade ederek şunları söyledi;"Su çok azaldı. Özellikle son iki senedir daha da azaldı. Su minarenin buralara geliyordu. Tabii ki tedirgin oluyoruz. Bizim ekmeğimiz bu barajdan. Balıkçılık yapıyoruz burada." - ESKİŞEHİR