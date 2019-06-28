28.06.2019 11:43
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(Özel) Koyun otlatan çoban domuz sürüsünü görüntüledi

(Özel) Koyun otlatan çoban domuz sürüsünü görüntüledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Duruca kırsal Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlardan oluşan sürüyü sabah saatlerinde otlatmak için tarlaya götüren çoban, domuz sürüsünü görüntüledi. Arazide beslenen 4 domuz, bir süre etrafı inceledikten sonra yollarına devam eti. Sürü kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Sabah , Duruca , Siverek , Şanlıurfa , Güncel

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