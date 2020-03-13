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"Özel Kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri tatil edilmiştir"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.

13.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:40
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

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