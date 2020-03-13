Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, Bakanlık tarafından açılış izni verilen gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.
13.03.2020 02:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:02
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, Bakanlık tarafından açılış izni verilen gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir" dedi.Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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