(Özel) Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Küçükçekmece'de bir kafenin içinde gençler arasında çıkan kavga caddeye taştı.
11.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:25
Küçükçekmece 'de bir kafenin içinde gençler arasında çıkan kavga caddeye taştı. 1 kişinin bıçaklandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Halkalı Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede farklı masalarda oturan gençler arasında sözlü tartışma çıktı. Kafede bir süre tartışan gençler dışarı çıktı fakat tartışma cadde üzerinde de devam etti. İddiaya göre kız meselesinden dolayı başlayan tartışma yerini tekme ve yumruklara bıraktı.
Bir anda kavga çıktı sokak aralarına taştı
Taraflar karşılıklı tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Mahalle sakinleri sokak aralarına kadar taşan kavgada büyük panik yaşadı. Yaşanan kavgada bıçakların çekilmesiyle bir kişi olay yerinde bıçaklandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşanan bu olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin dışarıya çıktığı, sözlü tartışmaya girdiği ve ardından tekmeli yumruklu kavga etmeye başladığı görülüyor. - İSTANBUL
Olay, saat 21.00 sıralarında Halkalı Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede farklı masalarda oturan gençler arasında sözlü tartışma çıktı. Kafede bir süre tartışan gençler dışarı çıktı fakat tartışma cadde üzerinde de devam etti. İddiaya göre kız meselesinden dolayı başlayan tartışma yerini tekme ve yumruklara bıraktı.
Bir anda kavga çıktı sokak aralarına taştı
Taraflar karşılıklı tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Mahalle sakinleri sokak aralarına kadar taşan kavgada büyük panik yaşadı. Yaşanan kavgada bıçakların çekilmesiyle bir kişi olay yerinde bıçaklandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşanan bu olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin dışarıya çıktığı, sözlü tartışmaya girdiği ve ardından tekmeli yumruklu kavga etmeye başladığı görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Küçükçekmece, Halkalı, kavga, 3. Sayfa
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