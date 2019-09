Karanlık sularda asayişi sağlayan İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar, 40 metreye kadar derine dalış yapabiliyor. Derin sularda suç aletlerini arayan polisler denizin altında sıfır görüş mesafesinde bile görev yapabiliyor.İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli 12 kurbağa adam derin sularda bile suçlulara göz açtırmıyor. İstanbul ili sınırları içindeki denizlerde, İstanbul Boğazı'nda, göl ve barajlarda görev yapan kurbağa adamlar zorlu koşullarda bile dalış yapabiliyor. 40 metreye kadar dalış yapabilen polisler karanlık sularda suç aletlerini buluyor, gemilerin su altında güvenlik kontrollerini yapıyor, ve olası afet durumlarında vatandaşların yardımına koşuyor. Senaryo gereği denize suç aletinin atıldığı ihbarı yapılıyor. Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar hızlı bir dalış kıyafetlerini giyip biniyorlar. Ardından suç delilinin denize atıldığı bölgeye ulaşıyorlar. Burada suç delilinin atıldığı düşünülen bölgeye dalış yapan polisler kısa süre sonucunda atılan silahı buluyor. Su altında delil torbasına konan silah ile birlikte yüzeye çıkıp delili teslim ediyorlar. Havadan bot ile hızla ilerlerken görüntülenen kurbağa adamları aksiyon filmlerini aratmayacak sahneler ortaya çıkartıyor. Aynı anda botun her iki yanından dalış yapan polislerin su altı görüntüleri ise zor çalışma koşullarını gözler önüne seriyor.Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamların soğuk havalarda dalış yaparken ısı kaybı olmamaları için daha korunaklı kıyafetlerini giyiyorlar. Sualtında yüksek çözünürlüklü kamera ile gördükleri her şeyi kayıt altına alıyorlar. Kurbağa adamların su altında hızlı ilerleyebilmelerini sağlayan güçlü motorlara sahip su jetleri bulunuyor. Karanlık sularda görmelerini sağlayabilmeleri için su altı ışıkları bulunuyor."Vurgun limitine kadar dalış yapıyoruz"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde 'Kurbağa Adam' olarak görevli polis memuru Serkan Yılmaz, "İstanbul'da toplam 13 kurbağa adam olarak görev yapıyoruz. Görev sahamızın içerisinde İstanbul Boğazı, İstanbul ili sınırlarındaki deniz sahaları, il içinde bulunan göl ve barajlarda bulunuyor. Sualtı polisi yani kurbağa adam olmak karanlık suların efendileri denebilir. Sportif dalış yapanları inceliyorsunuz çok eğlenceli oluyor bizde yaptığımız işten keyif alıyoruz ve severek yapıyoruz. Sportif dalışların aksine biz 0 görüş mesafesinde dalışlar yapıyoruz. Yaklaşık 45 dakikalık dalışlarımız oluyor. Gözünüzü kapattığınızda ne görüyorsanız o görüşteki sularda görev yapıyoruz. 0-cm görüş mesafesi olan sularda suç aleti arıyoruz. 10 yıl boyunca kurbağa adam olarak görev yapan bir polis memuru 60 saat eğitim ve görev dalışı yapmak zorundalar. Polis memuru olarak görev süresi 10 ila 20 yıl arası olan kurbağa adamlar ise 30 saat daha eğitim ve dalış yapmak zorundalar. 20 yıl üzeri personelimiz ise 15 saat eğitim ve dalış yapmak zorunda. Emniyet genel Müdürlüğü Dalış Hizmetleri yönetmeliğine göre 42 metre dalış limitimiz vardır. Vurgun limitine kadar dalış yapıyoruz. İstanbul'da görevi başında şehit olan 2 kurbağa adamımızı her zaman rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL