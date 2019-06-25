25.06.2019 13:33
Haberler » Güncel » Haber

Özel kursiyerler Vali Akın'ı ziyaret etti

Özel kursiyerler Vali Akın

Halk Eğitim Merkezine bağlı kurslarda el sanatları eğitimi alan özel öğrenciler, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezine bağlı kurslarda el sanatları eğitimi alan özel öğrenciler, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kırşehir Valisi Akın, engellilerin aldıkları kursların onların sosyal hayata katılmaları ve el becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Özel öğrencilerin aldıkları eğitim sonucu ortaya güzel eserler çıkarmasının engellilerin neler yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Halk Eğitim Merkezinde aldıkları kursla çocuklarımız hem sanat öğreniyor, hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımları sağlanmış oluyor. Ortaya çıkardıkları eserlere bakılırsa, iyi bir eğitimle aşılamayacak engelin olamayacağı anlaşılıyor. Bizler de, düzenlenen programlarda engelli kardeşlerimizle sık sık bir araya gelerek özel çocuklarımıza gereken desteği verme gayretinde oluyoruz" dedi.

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Çetinkaya öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, özel öğrenciler de Vali Akın'a verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Program Vali Akın'a Halk Eğitim Merkezinde verilen kurslar hakkında yapılan bilgi sunumları sonrası son buldu. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
hem , kırşehir , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:35 Tamgacı: "Engellilerimizin yanındayız"
15:35 Mersin'de, trenin çarptığı minibüsün sürücüsü tutuklandı
15:35 Haşim Kılıç'ın acı günü
15:35 Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
15:35 Karamürsel'de tayini çıkan savcı ve hakimlere veda yemeği
15:34 Milletvekili Tutdere'den İstanbul seçimi açıklaması
15:34 Eğitimde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi