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Özel kurslar altyapısı uygunsa uzaktan eğitim yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), aralarında yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da bulunduğu çeşitli özel kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ile uzaktan öğretim kurslarının, kursiyerlerinin talebi ve yeterli altyapılarının bulunması halinde teoriye yönelik derslerini uzaktan...

27.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:24
Özel kurslar altyapısı uygunsa uzaktan eğitim yapabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), aralarında yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da bulunduğu çeşitli özel kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ile uzaktan öğretim kurslarının, kursiyerlerinin talebi ve yeterli altyapılarının bulunması halinde teoriye yönelik derslerini uzaktan öğretim yoluyla yapabileceğini bildirdi.
Bakanlık, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin özel öğretim kurumlarına iletilmek üzere illere yazı gönderdi.
Söz konusu yazıda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, ortaöğretim okulları ile çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu
taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarının 30 Nisan'a kadar tatil edildiği hatırlatıldı.
Yazıya göre, 30 Nisan'a kadar özel okullarda önceden planlanan bursluluk sınavları, sürücü kurslarında teorik dersler sonrasında yapılan e-sınavlar ve direksiyon sınavları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü eğitim kursları eğitimleri sonunda yapılan teorik ve uygulama sınavları ile çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, hizmet içi eğitim merkezlerinde yapılacak kurs bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları yapılmayacak.
Yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da aralarında bulunduğu özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kurslarının, yeterli altyapılarının bulunması halinde uyguladığı programların sadece teoriye yönelik dersleri, kursiyerlerin talebi doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek.
Özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar 30 Nisan'a kadar kapalı olacak ancak zorunlu olarak barınma hizmeti alması gereken öğrencilerin bulunması halinde
kurumda barınmalarına yönelik önlemler alınacak.

Bu süreçte özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve eğitim personelinin durumu,
kurumda yapılan uzaktan öğretim ve daha sonra yapılacak olan telafi eğitimi çalışmaları da dikkate
alınarak, Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili hükümleri gereği Sosyal
Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş
Kanunu hükümleri çerçevesinde kurucu veya kurucu temsilcileri tarafından değerlendirilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: MEB, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Özel kurslar altyapısı uygunsa uzaktan eğitim yapabilecek - Haberler

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