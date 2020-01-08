Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı - Haberler

(Özel) Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı

Büyükçekmece'de bir kuyumcuya giren şüpheli 2 kadın, el çabukluğu ile bilezikleri çalma girişimi kuyumcuya takıldı.

08.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:26 (Özel) Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı
'de bir kuyumcuya giren şüpheli 2 kadın, el çabukluğu ile bilezikleri çalma girişimi kuyumcuya takıldı. Olayı fark eden kuyumcu önce altınları kurtardı sonra şüphelileri kovaladı. Tırnakçılık girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Aralık saat 17: 00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına giren şüpheli 2 kadın şahıs, bir süre kuyumcuyu oyalayarak bilekliklerin fiyatını sordular.

"Düğünümüz var toplu bir şekilde bilezik alacağız" diyen şüpheliler kuyumcudan 10 tane bilezik çıkarmasını istedi. Fiyatları hesaplamak için tezgahından bilezikleri çıkaran kuyumcu, şüphelilerin birinin el çabukluğu ile bilezikleri çalmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine şüphelilerin elinden altınları alan kuyumcu ile şahıslar arasından tartışma başladı.

Yakalandıklarını anlayan kadınlar panik halinde kuyumcudan çıkmaya çalıştılar. Bu sırada şüphelilerinden biri üstündeki kabanı çıkararak çalmadığını ispat etmeye çalıştı. Kuyumcu polis ekiplerini aramak için telefona sarıldığında panikleyen 2 şahıs kaçmaya başladı. Arkalarından koşan kuyumcu şüphelilerden birini atkısından yakaladı ancak atkıdan sıyrılan şüpheli kendilerini bekleyen lüks aracın yanına doğru koştu. Kuyumcu elinde kalan atkı ile dükkan geri girerken, şüpheli şahıslar lüks araca atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Tırnakçılık girişimi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Cumhuriyet Mahallesi, Büyükçekmece, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:40   Japonya'dan ABD-İran gerilimi hakkında ilk kez açıklama yapıldı: Son derece endişeliyiz - Haberler
10:39   Ankara'nın Kuzeyinde 'Narkotim' hazırlığı - Haberler
10:36   Bayrampaşa'da silahla bir kişiyi vuran şahıs yakalandı - Haberler
10:36   Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 56'ya yükseldi - Haberler
10:35   1 yaşındaki bebeğine su vermek için uyandı, alevlerden canlarını son anda kurtardı - Haberler
10:26   Son dakika: İran'dan "Yolcu uçağı füzeyle düşürüldü" iddiasına yalanlama geldi - Haberler
10:20   Son dakika: İran'ın ABD üssünü vurmasının ardından Dini Lider Hamaney'den ilk açıklama - Haberler
10:13   İran, Trump'ın "Milyarlarca dolara mal oldu" dediği üssü vurdu - Haberler
10:04   İran'da 176 kişinin öldüğü uçağın düşme anları kameraya yansıdı - Haberler
10:00   İran: ABD karşılık verirse topyekün savaşa neden olur - Haberler
8.01.2020 10:49:38