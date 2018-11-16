Kuyumcunun Alt Ettiği Saldırganlar Üniversite Mezunu Çıktı

16 Kasım 2018 Cuma 14:41



16 Kasım 2018 Cuma 14:41

Esenyurt'ta dün akşam bir kuyumcuya giren pompalı tüfekli soyguncular, kuyumcunun hışmına uğramıştı. Olaydan sonra bir şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanırken, ikinci şüpheli de polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların üniversite mezunu olduğu öğrenildi.Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bir kuyumcuda meydana gelmişti. Hulusi Turgut'un işlettiği kuyumcuya gelen kar maskeli silahlı 2 zanlı soygun girişiminde bulunmuştu. Yaşanan olaydan sonra Turgut ile kuyumcu arasında çıkan arbedede soygunculardan birisi yakalanmış diğeri kaçmıştı. Yaşanan olayda Turgut'un 'panik buton alarmı'na basması ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek vatandaşın elindeki şüpheliyi gözaltına aldı. Ardından, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu olaydan kısa süre sonra kaçan ikinci şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üniversite mezunu olduğu bilgisine de ulaşıldı. - İSTANBUL