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Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada!

İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşık 20 öğrenci öğle saatlerinde 2 ile 2.5 metre uzunluğunda olan sivri demirlerin üzerinden atlayarak okuldan kaçtı. Olay anı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

13.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:13Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada!

Eyüpsultan'da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Montu sivri demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtarırken tehlikeli kaçma anları kameralara yansıdı.

CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 20 öğrenci öğle saatlerinde okul duvarında bulunan sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Yaklaşık 2 ile 2.5 metre uzunluğunda olan sivri demirlerin üzerinden atlayan öğrenciler canlarını tehlikeye attı.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN MONTU DEMİRE TAKILDI

Bir öğrenci atladığı sırada montu demire takıldı. Bunu gören diğer öğrenciler arkadaşını kurtararak kaçmaya devam etti. Çocukların tehlikeli kaçışını gören çevredeki vatandaşlar umursamadan yollarına devam etti.

İşte o görüntüler;


Anadolu Lisesi, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (6)
CALİMERO:NÖBETÇİ ÖĞRETMENLER NE YAPIYORMUŞ. TAKİP ŞART. BU NESİL BAŞI BOŞ BIRAKILIRSA SONUÇ VAHİM.
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TEBAREKE:ben karşısındaki düz lisede okumuştum aynı sorun devam ediyor demekki :))
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ADINIZI YAZIN:Eskiden de böyleydi şimd de böle okuldan kaçmak
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İRFAN:ne diye okulları meşgul edersiniz bilmiyorum ki
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ADINIZI YAZIN:BU NESIL NEEYE GIYOR BOYLE BOYLE NE OLACAK
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GARIBAN:fifa oynamaya
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