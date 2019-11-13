Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada!

Eyüpsultan'da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Montu sivri demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtarırken tehlikeli kaçma anları kameralara yansıdı.

CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 20 öğrenci öğle saatlerinde okul duvarında bulunan sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Yaklaşık 2 ile 2.5 metre uzunluğunda olan sivri demirlerin üzerinden atlayan öğrenciler canlarını tehlikeye attı.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN MONTU DEMİRE TAKILDI

Bir öğrenci atladığı sırada montu demire takıldı. Bunu gören diğer öğrenciler arkadaşını kurtararak kaçmaya devam etti. Çocukların tehlikeli kaçışını gören çevredeki vatandaşlar umursamadan yollarına devam etti.

İşte o görüntüler;