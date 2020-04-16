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(Özel) Lohusa Sultan Türbesini soyan hırsızlara adli kontrol

Kasımpaşa'da tarihi eser niteliğinde olan Lohusa Sultan Türbesininin çatısındaki kurşunlarını çaldıktan kısa bir süre sonra Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 hırsız, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:54
(Özel) Lohusa Sultan Türbesini soyan hırsızlara adli kontrol
Kasımpaşa 'da tarihi eser niteliğinde olan Lohusa Sultan Türbesininin çatısındaki kurşunlarını çaldıktan kısa bir süre sonra Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 hırsız, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da önceki gün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, çekçek ile mega kentin göbeğindeki Lohusa Sultan olarak bilinen Meyyitzade Türbesine gelen kağıt toplayıcı iki hırsız, çatıdaki kurşunları sökmeye başlamıştı. Şahısların kurşunları söktüğünü gören çevredeki bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirmiş, ihbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise kaçan zanlıları suçüstü yakalayarak gözaltına almıştı.

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğinde ifadelerini alınarak hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle "Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet"ten biner lira idari para cezası kesilen Aykut K. ve Mustafa D. sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kasımpaşa, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa
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