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(Özel) Lokum kutusunun içinden uyuşturucu çıktı

Denizli'de lokum kutusunun içerisinde taşıdığı uyuşturucuyu polisleri görünce erkek arkadaşına vererek kurtulmak isteyen genç kadın, polislerin dikkati sayesinde yakalandı.

05.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:34 (Özel) Lokum kutusunun içinden uyuşturucu çıktı
'de lokum kutusunun içerisinde taşıdığı uyuşturucuyu polisleri görünce erkek arkadaşına vererek kurtulmak isteyen genç kadın, polislerin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 789. Sokak'ta meydana geldi. Ticari taksiden indikten sonra elindeki çantalar ile arkadaşının yanına giden Nurdan D. (22), sokakta devriye gezen Yunus polislerini görünce tedirgin olarak uzaklaşmaya çalıştı. Bunu fark eden polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan Nurdan D.'yi durdurdu. Kadın polis memuru olmadığı için üst araması yapamayan polis ekipleri, bölgeye kadın polis istedi. Bunu fırsat bilen Nurdan D., yanındaki metal lokum kutusu içerisindeki kristal diye adlandırılan metanfetamini arkadaşı Ahmet Ü.'ye vermek istedi. Bunu fark eden polis ekipleri kutuya el koydu. Ardından kutuyu açan ekipler, alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi. Genç kadının çantalarını da arayan polis, 'bong' diye adlandırılan uyuşturucu içme aparatı buldu. Olayın ardından Nurdan D. ve Ahmet Ü., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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