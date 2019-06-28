28.06.2019 15:39
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(Özel) Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım

(Özel) Lucas Lima: Türkiye

Geçen sezon ligde yaşanan olumsuzluklardan sonra bu sezona şampiyonluk parolasıyla girmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de prensip anlaşması sağlanan Lucas Lima, "Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" dedi.

Geçen sezon ligde yaşanan olumsuzluklardan sonra bu sezona şampiyonluk parolasıyla girmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe 'de prensip anlaşması sağlanan Lucas Lima , "Alex'ten dolayı Türkiye 'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" dedi.

Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras forması giyen ve 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Lima için Fenerbahçe'nin şartları zorlaması ve yıldız oyuncuyu kadroya katması bekleniyor.
son yıllarda her transfer sezonunda sarı lacivertli takım ile anılan Lima için Fenerbahçe Yönetimi'nin ısrarcı olduğu belirtilirken, Brezilyalı yıldız da İstanbul 'a gelmek istiyor.
Efsane isim haline gelen Alex'in de etkisiyle Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilen Lucas Lima, menajerler aracılığıyla DHA 'ya yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü ve Brezilyalı futbolcular hem takımda çok seviliyor hem de çok başarılı oldular. Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" açıklamasında bulundu.
Lima'nın Palmeiras'tan kiralanacağı ve satın alma opsiyonu ile sözleşme yapılacağı belirtilirken, Lima için istenen kiralık ücretin 2 milyon euro olduğu, piyasa değerenin ise 8 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Lima'nın ise yıllık 3 ile 4 milyon euro arasında bir rakama forma giyebileceği belirtiliyor.


- Demirkırdı
Kaynak: DHA
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