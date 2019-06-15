İstanbul'da film gibi olay! Lüks cip 6 otomobili biçti

İstanbul Güngören'de bir sitenin otoparkından çıkmaya çalışan lüks cipin sürücüsü bir araca çarptıktan sonra park halindeki 5 otomobili üstüne çıkarak ezdi. Film sahnelerini aratmayan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 06.20 sıralarında Güngören'de bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde lüks cipine binen sürücü, sitenin açık otoparkından çıkmak istedi. Cipi ile manevra yapan sürücü park halindeki bir araca çarptı. Gaz pedalını bir türlü bırakmayan sürücü, otopark içerisinde park halinde olan bir aracın üzerine çıkarak 4 aracın daha üstünden gittikten sonra yola inerek durabildi. İlginç olay sonucunda 6 araçta ağır maddi hasar meydana gelirken, film sahnelerini aratmayan o kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, lüks cip park halindeki bir araca çarparak sürüklüyor. Cip ardından otoparktaki araçların üstüne çıkıyor. Bir araçtan diğer araçların üstüne çıkan cip 5 aracı daha biçtikten sonra yola iniyor. Cip dururken, araçlarda maddi hasar olduğu görülüyor.