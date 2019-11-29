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(Özel) Lüks otomobil takla atıp ters döndü: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil takla atıp bariyerlere çarptı.

29.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:21(Özel) Lüks otomobil takla atıp ters döndü: 2 ağır yaralı
Kuzey Otoyolu'nda meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil takla atıp bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu mevkii Ankara istikametinde saat 11.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 41 DT 036 plakalı lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki su kanalına çarparak takla atmaya başladı. Taklalar atarak sürüklenen lüks otomobil, bariyerlere çarpıp ters döndü. Otomobilde bulunan kadın yolcu araçtan fırlayıp yola savruldu. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ise yoldan geçenlerin yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki kişi 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi ise devam ediyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, Marmara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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