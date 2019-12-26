Haberler » 3. Sayfa » Lüks araçlara dadanan hırsızlar bu kez hava yastığını çaldılar - Haberler

Lüks araçlara dadanan hırsızlar bu kez hava yastığını çaldılar

İstanbul'da lüks araçlara dadanan hırsızlar bu kez bir otomobilin hava yastığını çaldı. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların yakalanması için emniyet ekipleri çalışma başlatırken aracın sahibi zararının tahmini üç bin TL olduğunu söyledi.

26.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:54

'ta lüks araçların hava yastıklarını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. , şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki lüks araçların yanına kendi araçları ile yanaşan hırsızlar, önce çevreyi kolaçan etti. Kimsenin olmadığını gören hırsızlar, aracın camını kararak titizlikle hava yastığını söktü. Saniyeler içinde araçların pahalı parçalarını dikkatli bir şekilde söken hırsızlar, daha sonra geldikleri araçla kayıplara kaçtı. evinden çıkan araç sahibi Efendioğlu, otomobilinin camının kırık olduğunu görünce şok yaşadı. Aracın hava yastığı diye tabir edilen airbag'in olmadığını fark eden Efendioğlu polisi aradı. Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis, lüks araçlardan zarar vermeden parça hırsızlığı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"AIRBAG İLE BİRLİKTE 2 BİN 500 3 BİN TL ZARARIMIZ VAR"

Selçuk Efendioğlu, birkaç ay önce de aracının aynalarının ve airbagleri'nin çalındığını ifade ederek, "Bu civara dadanan bir grup var anladığım kadarıyla, devamlı bu civara gelerek arabalardan kıymetli parçaları söküyorlar. Benim aracın direksiyondaki airbag'i sökmüşler. Birkaç ay önce de yine çalmışlardır. Şikayetçi olacağım, kamera kayıtlarını alıp bildireceğim. Airbag ile beraber 2 bin 500-3 bin civarında zararımız var" dedi.

Yaşanan hırsızlık olayı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bir araçla gelerek aracı park ettikten sonra lüks araçlara yaklaşıp airbagler'i söküp kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

Lüks araçlara dadanan hırsızlar bu kez hava yastığını çaldılar

Esenyurt, Selçuk, Sabah, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:52   Eski yardımcısından çok konuşulacak itiraf: Onu artık tanıyamıyorum - Haberler
09:50   Bu hafta 8 film vizyona girecek - Haberler
09:46   Bağdat'ta 6 ayrı patlamada 19 kişi yaralandı - Haberler
09:46   Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
09:46   Tuzla'da bıçaklı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı - Haberler
08:50   Lüks araçlara dadanan hırsızlar bu kez hava yastığını çaldılar - Haberler
08:24   Roket sesini duyan İsrail Başbakanı Netanyahu apar topar salonu terk etti - Haberler
03:01   Aracını kontrol etmek için TEM'de duran kurtarıcı şoförüne arkadan gelen TIR çarptı - Haberler
01:09   Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı - Haberler
00:43   Karadeniz 3 gündür yanıyor! Trabzon ve Rize'de yeni orman yangınları çıktı - Haberler
26.12.2019 09:56:32