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Özel Malatya Final Okullarından LÖSEV'e destek

Özel Malatya Final Okulları her yıl olduğu gibi bu yılda Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) destek verdi.

10.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:00Özel Malatya Final Okullarından LÖSEV'e destek
Özel Final Okulları her yıl olduğu gibi bu yılda Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) destek verdi.

Her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında farkındalık oluşturma adına çeşitli etkinliklerin düzenlediği Lösemili Çocuklar Haftası'nda Özel Malatya Final Okulları da düzenlediği etkinliklerle destek verdi.

Hafta nedeniyle LÖSEV tarafından Özel Malatya Final Okullarında konferans verildi. Konferansta LÖSEV'in lösemi hastası çocuklara umut olmak ve onların da toplumun bir parçası olduğunu göstermek amacıyla kurulduğu belirtildi.

LÖSEV Vakfı Koleji ile kardeş okul olan Malatya Final okulları yaptığı yardım kampanyaları, tanıtıcı etkinliklerle ve toplumsal duyarlılık projelerine de katılarak lösemili çocuklara destek olmaya devam ediyor. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Özel Malatya Final okulları Malatya şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşe de katılarak Lösemi farkındalığına destek oldu.

Okul Kurucu Müdürü Hasan Doğan, Malatya Final okulları olarak böyle bir duyarlılık projesine katılmanın önemini bildiklerini belirterek, "Projeye katılan tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Lösemili çocuklarımıza sağlıklı bir hayat için sevgi ve esenlikler diliyoruz" dedi. - MALATYA

Malatya, LÖSEV, Güncel

Kaynak: İHA

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