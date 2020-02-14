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(Özel) Maltepe'de 15 dakikada 30 bin liralık lastik hırsızlığı kamerada

Maltepe'de minibüsle oto lastikçinin önüne gelen 5 şahıs, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark edip kırmaya çalıştı, ardından kapının kilitlerini kırıp dükkana girdi.

14.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:30(Özel) Maltepe'de 15 dakikada 30 bin liralık lastik hırsızlığı kamerada
'de minibüsle oto lastikçinin önüne gelen 5 şahıs, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark edip kırmaya çalıştı, ardından kapının kilitlerini kırıp dükkana girdi. Yüzleri maskeli hırsızlar, dükkandan yaklaşık 30 bin TL değerinde lastik çalarak kayıplara karıştı.

Maltepe'de geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, 5 şahıs bir oto lastikçinin önüne minibüs ile geldi. Yüzleri maskeli hırsızlar, minibüsten iner inmez kendilerini görüntüleyen dükkanın güvenlik kamerasını fark edip kırmaya çalışarak yere eğdi. Dükkanın kapısındaki kilitleri kırarak içeri giren hırsızlar, 15 dakika içerisinde yaklaşık 30 bin TL değerinde lastiği hızla minibüslerine yükledi. Ardından minibüse atlayan hırsızlar, çaldıkları lastiklerle beraber hızla uzaklaştı.

Hırsızlık mağduru olan dükkan sahibi Ahmet Abbas, "Yaklaşık 15 dakikada 30 bin TL değerinde lastikleri çalıyorlar. 5 kişiden oluşuyor. Ellerindeki fenerle lastikleri seçiyorlar ve alıyorlar" dedi.

Olay anı dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 5 şahıs minibüsten inip güvenlik kamerasını eğiyor, ardından kapının kilidini kırıp dükkandan içeri giriyor. Lastikleri minibüse yükleyip kaçıyorlar. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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