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(Özel) Maltepe'de çatı araçların üzerine uçtu

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı koparak, oto galeride bulunan araçların üzerine düştü.

05.10.2019 11:40(Özel) Maltepe'de çatı araçların üzerine uçtu
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı koparak, oto galeride bulunan araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zümrütevler Mahallesi, Nazım İlker Sokak'ta yer alan altı katlı bir binanın çatısının bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçtu. Sokak üzerinde yer alan oto galeri dükkanın önünde duran beş otomobile isabet eden parçalar büyük maddi hasara neden oldu. Saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda yolda kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önledi.

Kopan çatının otomobillerin üzerine uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı otomobillerin üzerine düşüyor. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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