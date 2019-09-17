Haberler » 3. Sayfa » Haber

(Özel) Maltepe'de feci kaza: Biri çocuk 3 yaralı

Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil, takla atarak seyir halindeki başka bir aracın üzerine uçtu.

17.09.2019 09:29(Özel) Maltepe'de feci kaza: Biri çocuk 3 yaralı
Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil, takla atarak seyir halindeki başka bir aracın üzerine uçtu. Takla atan otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, E-5 karayolu Maltepe mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç yolda ilerleyen bir aracın üzerine uçtuktan sonra başka bir araca da çarptı. Takla atan araçta bulunan biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan 3 araçtan ikisinde büyük maddi hasar meydana gelirken araçlardan biri ters dönmüş şekilde uzun süre karayolunda durdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:29 Çanakkale'de 32 mülteci yakalandı
13:27 Taksisinde unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim etti
13:23 Tuzla'daki şüpheli toz paniği sona erdi
13:22 Yurtdışından kargo ile uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu
13:19 Mazgala sıkışan köpek ve yavrusunu itfaiye kurtardı
13:15 Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı
13:13 Salihli'de plakasız motosikletlilere uygulama