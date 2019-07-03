03.07.2019 09:29
Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel) Maltepe'de iki motosikletlinin arabaya çarpıp yola fırladığı anlar kamerada

(Özel) Maltepe

Maltepe'de motosikletle seyir halinde olan iki kişi, o sırada virajı dönen bir otomobile çarptı.

Maltepe'de motosikletle seyir halinde olan iki kişi, o sırada virajı dönen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola fırladı. Motosikletten düşen iki kişi de kazayı burunları bile kanamadan atlatırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Aydınevler Mahallesinde üstünde iki kişinin olduğu motosiklet, yolda virajı dönmeye çalışan bir otomobile duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi düşerek yola fırladı. Şans eseri kazayı yara almadan atlattıktan sonra, tutulan tutanağın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil virajı döndüğü sırada arkadan gelen motosiklet ile çarpışıyor ve motosikletteki iki kişi yola fırlıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
motosiklet, maltepe, kaza, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:10   Pendik'te iş adamına silahlı saldırı kamerada
10:08   Kendisine yol vermeyen sürücüye kurşun yağdırdı
10:07   İsrail'de Etiyopyalı gencin öldürülmesi sonrası protestolar sürüyor
10:07   6 ByLock kaydı bulunan FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı
10:05   İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı
09:58   6 ByLock kaydı bulunan FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı
09:56   Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti