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(Özel) Maltepe'de kuyumcu soygunu kamerada

Maltepe'de gece saatlerinde lüks bir otomobille gelen dört hırsız bir kuyumcu dükkanına girdi.

18.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:23
(Özel) Maltepe'de kuyumcu soygunu kamerada
Maltepe'de gece saatlerinde lüks bir otomobille gelen dört hırsız bir kuyumcu dükkanına girdi. Hırsızlar kuyumcudan çaldıkları 1,5 kilo altınla kayıplara karıştı. Kuyumcunun soyulma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 04.00'de Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Görgü tanığının iddiasına göre içerisinde dört kişinin bulunduğu lüks otomobil dükkanın önünde durdu. İçerisinden üç kişi inip dükkana hareketlenirken şoför aracın içinde bekledi. Dükkanın kepengini kısa sürede kaldırmayı başaran hırsızlar kapıyı da levye ile zorlayarak açtı. Dükkanın vitrininde ve alt kısmında açık bir halde bulunan yaklaşık 1,5 kilo altını dakikalar içerinde çalan hırsızlar geldikleri lüks otomobille olay yerinden hızla kaçtı. İçeride vitrin camının kırılma sesini duyan apartmandaki bir kişinin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken görgü tanığının ifadesine uyan otomobil içerisindeki dört hırsız çaldıkları üç yüz bin lira değerindeki altınla her yerde aranıyor.

3 dakikada her şeyi çalmışlar

Hırsızların soyduğu kuyumcu dükkanında çalışan Mirkan Aslan, "Olay dün gece saat 04.00'da olmuş. Amcam dün korona virüs olayların dolayı dükkanı erken kapatarak tezgahı toplamadan çıkmış. Bizim tahminimize göre bilen ya da gören birileri kepenki kırma yöntemiyle kaldırarak 4 kişi camı kırarak içeri giriyorlar. Tezgahın altından 3 dakika içerisinde ne var ne yok boşaltıyorlar. Böyle günlerde yaşadığımız olaylar zaten yetiyorken dünyanın gündeminde korona virüsü varken böyle insanlarla yaşıyoruz Ülkemizde. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

"Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz"

Emniyet güçlerinden hırsızların bulunmasını isteyen Mirkan Aslan, "Emniyet güçlerinden mahallemizin her köşesinde güvenlik kameraları ve mobese kameraları var. Birilerinin bulunması zor değil. Arabanın plakası 34 BPN 121 Beyaz bir Mercedes gece saat 04.00 da buradan kaçtıkları vakit mobeselerden izlenilerek bulunabilir. Devletimizin bu tarz şeylere müsamaha göstermemesini istiyoruz. Bize bunu yapanların bir an evvel bulunmasını istiyoruz. Dünya global sorunlarla meşgulken böyle insanların içimizde yaşaması bizi üzüyor, ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

Soygun güvenlik kamerasında

Kuyumcu dükkanın soyulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Kuyumcu dükkanın önüne lüks bir araç geliyor, araçtan 3 kişi elindeki levye ve torbalarla kepengi zorlayarak açtıktan sonra camı kırarak içeri giriyor. İçeri giren hırsızlar tezgah üstünde, rafta ve tezgah altında bulunan 1,5 kilo altını dakikalar içerisinde torbaya doldurarak hızla araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fındıklı, Maltepe, 3. Sayfa

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