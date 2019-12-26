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(Özel) Maltepe'de sokağa terk edilen bebeği bulan kadın konuştu

Maltepe'de yaklaşık bir hafta önce doğduğu belirlenen bir bebek sokağa terk edildi.

26.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:35 (Özel) Maltepe'de sokağa terk edilen bebeği bulan kadın konuştu
'de yaklaşık bir hafta önce doğduğu belirlenen bir bebek sokağa terk edildi. Kış günü sokağa terk edilen bebek, Atiye Köken tarafından bulunduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bebeği bulan Atiye Köken İhlas Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ailesi kötü şartlardan dolayı kendi isteğiyle atmışsa onlara vermesinler, bana versinler, ben annesi olmak istiyorum" dedi.

Maltepe Mahallesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde, Atiye Köken tarafından bir binanın girişinde sırt çantası ile beraber bebek puseti içinde henüz bir hafta önce doğmuş bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebeği soğukta üşümemesi için polis merkezine götürdü. Daha sonra polis ekipleri bebeği terk eden şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bebekle yakından ilgilendi. Adı bilinmeyen ve polislerce 'Zeynep Atiye' adı verilen bebek, sağlık kontrolünden geçirildi. Zeynep bebek ardından İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bebeği bula Atiye Köken, "Salı günü zilimize basıldı. Karşı komşumuzun oğlu 'Atiye teyze aşağıda bir bebek var' dedi. Aldık yukarı çıkarttık. Kız çocuğu olduğunu gördük. Buz gibi kesilmişti. Mamasını yedirdim, altını değiştirdim. Polise haber verdik. Polisler geldi. Önce çocuk bürosu sonra hastane sonra da onu emanet ettik. Bambaşka bir duyguydu, kendi evladımı doğurmuş gibi oldum. Bu çocuk neden bırakılmış bilemeyeceğim. Araştırılıyor, inşallah bulunur. Devletten tek isteğim, ne olur ailesi kötü şartlardan dolayı kendi isteğiyle atmışsa onlara vermesinler bana versinler, ben annesi olmak istiyorum. Nüfusuma geçirip kendi evladım olmasını istiyorum. Ben zevkle adımı verdim, adımı taşısın Atiye. Gecenin ikisine kadar bendeydi zaten bebek.

İnsan bir kedi, köpek yavrusunu sokağa atamazken buz gibi havada evlatlarına nasıl kıydılar. Hangi şartlardan olmuşsa olsun. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Emniyet Müdürlüğü, Bağlarbaşı, Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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