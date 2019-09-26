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(ÖZEL) Manav tezgahındaki deri montu çalan kadın kamerada

İstanbul Aksaray'da bir kadın, manav tezgahındaki deri montu çalarak kayıplara karıştı.

26.09.2019 13:50(ÖZEL) Manav tezgahındaki deri montu çalan kadın kamerada
İstanbul Aksaray'da bir kadın, manav tezgahındaki deri montu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Aksaray'da bir manav dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, manav dükkanına gelen bir adam elindeki deri montu tezgahtaki meyvelerin üzerine bırakarak dükkana girdi. Bu esnada manava gelen bir kadın manav tezgahındaki deri montu çalarak kayıplara karıştı. Kadının manav tezgahındaki deri montu çalma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, montu çalan kadını yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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