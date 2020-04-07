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Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede

İstanbul Sultangazi'de yapılan denetimlerde maske takmadığı için bin lira ceza kesilen ticari taksi şoförü "Maske ücretsiz nerede dağıtılıyor? Gösterin de alalım" diye tepki gösterdi.

07.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:54

Sultangazi 'de koronavirüs ile mücadele kapsamında polis ekipleri meydanlarda denetim yaptı. Otobüs, minibüs ve ticari taksiler ile vatandaşların kimliklerinin kontrol edildiği denetimde maskesiz ticari taksi sürücüsüne bin lira ceza yazıldı. Taksi sürücüsü ise, "Bir iki iş alalım da maske alalım. Maske ücretsiz nerede dağıtılıyor? Gösterin de alalım" diye tepki gösterdi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe meydanlarında denetim yaparak otobüs, minibüs ve ticari taksiler ile vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Dışarıdaki vatandaşları sosyal mesafeye uyma ve maske takma konusunda uyaran polis ekipleri, minibüs şoförlerine de kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alma konusunda ikazda bulundu.

BİN LİRA CEZA YİYEN TAKSİ ŞOFÖRÜ: MASKE ÜCRETSİZ NEREDE DAĞITILIYOR?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesiz araç kullanan ticari taksi sürücüsüne bin lira cezai işlem uyguladı. 15 gündür dışarıya çıkmadığını söyleyen taksi sürücüsü, "1 liramız yok. 15 gündür arabaya çıkmadım sigara param bile yok. Daha yeni arabaya çıkıyorum, şimdi araba değiştik. Bir iki iş alalım da maske alalım. Maske ücretsiz nerede dağıtılıyor? Gösterin de alalım. e-Devlet'ten de girdim hiçbir yerde göstermiyor nereden alındığı" dedi.

Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede
Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Maskesiz ticari taksi sürücüsüne bin lira ceza
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