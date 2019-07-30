(Özel) Maskot kıyafetiyle basket atıp 2 dünya rekoru kırdı

Denizli'de maskot kıyafetleri giyip basketbol topuyla çeşitli rekor denemeleri yapan özel güvenlik görevlisi görenleri hem gülümsetti hem şaşkına çevirdi. Maskot kıyafetinin ağız bölümünden hedefi görerek basketbol potasına yaptığı atışlarla 2 dünya rekoru kırdı.



Denizli'de yaşayan özel güvenlik görevlisi Osman Gürcü (38), işinden arda kalan zamanlarda basketbol topuyla adeta dans ediyor. Bu güne kadar çeşitli rekor denemeleri de yapan Gürcü, bu rekorlardan iki tanesini kırarak, Guinness rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Hareket etmenin zor olduğu, görmenin ise kıyafetin ağız bölümünden yok denecek kadar az olduğu maskot kıyafetleriyle, atışlar yapan Gürcü, atışların sonunda topu yuvarlak daireden geçirdi.



16 metreden potayı görmeden atış yaptı



Gürcü, atışın zor olduğu maskot kıyafetiyle topu yerden bir kere sektirerek daha önce 12 metre yapılan atışı 13 metre ile kırıp ardından da farklı bir atış türünde 15 metreden atılan atışı 16 metreye yükselterek 2 dünya rekoru kırdı. Gürcü atışları sırasında çekilen videoları, Guinness yetkililerine göndererek rekorunu tescilletecek.



"Denizli ve Türkiye'nin adını yazdırdık"



Maskot kıyafetiyle 4 dünya rekoru kırma denemesi yaptığını aktaran Osman Gürcü, denemelerden ikisinde başarılı olduğunu belirterek, "Birinci rekorumuz en uzak mesafeden maskot kıyafetiyle yerden bir kez sekerek giren basket atışıydı. Eski dünya rekoru 12 metreydi biz bunu 13 metre olarak kırarak dünyaya Denizli ve Türkiye'nin adını yazdırdık" dedi.



"Kıyafetlerle atmak çok zor"



Maskot kıyafetiyle el altından 16 metreden atış yaparak dünya rekoru kırdığını ifade eden Gürcü, "İkinci denememiz ise en uzun mesafeden el altından basketbol atışıydı. Bu alanda eski dünya rekoru 15 metreydi biz bunu 16 metreden atıp dünya rekorunu kırdık. Maskot kıyafeti baya bir büyük, normalde bu atışlar için uygun değil. Ağır ve görüş açısı ağızdan olduğu için baya zorlandım. İkinci atışta görmeden gözü kapalı atmış gibi bir şey oldum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA