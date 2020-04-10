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(Özel) Meşale ve pankatlarla polis teşkilatının yıl dönümünü kutladılar

Zonguldak'ta esnaf Özgür Kuru ve arkadaşları Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 175. yıl dönümü kapsamında meşaleler eşliğinde, 'Evde kal, Türk Polis Teşkilatının 175.Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart açtı.

10.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:55
(Özel) Meşale ve pankatlarla polis teşkilatının yıl dönümünü kutladılar
Zonguldak 'ta esnaf Özgür Kuru ve arkadaşları Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 175. yıl dönümü kapsamında meşaleler eşliğinde, 'Evde kal, Türk Polis Teşkilatının 175.Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart açtı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Kılıç mahallesinde Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 175. yıl dönümü dönümü nedeniyle esnaf Özgür Kuru ve arkadaşları polislere moral vermek amacıyla organizasyon hazırladı.

Ancak Kuru ve arkadaşları korona virüs nedeniyle yoğun mesai harcayan polis teşkilatını meşgul etmemek için organizasyona polisleri davet etmedi. Ellerine eldiven yüzlerine maske takan Kuru ve arkadaşları Kılıç mahallesindeki evlerinin önüne meşaleler eşliğinde, 'Evde kal, Türk Polis Teşkilatının 175.Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart açtı.

Mahalle halkı ise yapılan bu organizasyon karşısında duyarsız kalmayarak 'evlerimizdeyiz ' diyerek polis teşkilatını alkışladı. Özgür Kuru, "Bu zorlu süreçte yoğun olduğunuzu biliyoruz. Polis haftası kutlu olsun. Biz sizi unutmadık. Unutmayızda. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu zor günleri hep beraber atlatıp daha güzel organizasyonlarda buluşacağız. Biz sizleri seviyoruz. Zonguldak halkı sizlerin yanında"dedi.

Öte yandan kutlamada maske kullanımı ve sosyal mesafeye de özen gösterildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel
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