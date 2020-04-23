Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

(Özel) Meşrubat aracından para dolu poşetin çalınması güvenlik kamerasında

Denizli'de meşrubat dağıtıcılarının markete ürün indirdiği sırada kamyonun şoför kabinine giren bir şahıs, içerisinde yaklaşık 600 TL bulunan poşeti çalarak kaçtı.

23.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:14
(Özel) Meşrubat aracından para dolu poşetin çalınması güvenlik kamerasında
Denizli'de meşrubat dağıtıcılarının markete ürün indirdiği sırada kamyonun şoför kabinine giren bir şahıs, içerisinde yaklaşık 600 TL bulunan poşeti çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarının anbean kayıt altına aldığı olayda dağıtıcılar, parayı alarak kaçan şahsı arkasında kovalasa da şüpheliyi yakalayamadılar.

Olay, Sırakapılar Mahallesi Sırakapılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte market ve bakkallara meşrubat dağıtan bir firmanın dağıtıcıları ürün bırakmak için kamyonla olayın meydana geldiği caddedeki markete ürün bırakmak için geldi. Güvenlik kameraları tarafından da kayıt altına alınan olayda, dağıtıcıların kamyonun kasasından ürün indirip markete girdiğini gören genç yaşlarda olduğu tahmin edilen şahıs bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kamyonun şoför kabinine yöneldi. Şahıs ardından kapısını açtığı kabine binerek saniyeler içinde içi para dolu olan poşeti alarak kaçtı. Balkonda olan bir vatandaş ise bağırarak dağıtıcıları uyarınca, markette teslim ettikleri ürünün parasını alan dağıtıcılar dışarı çıktı. Bir süre ne olduğunu anlamayan dağıtıcılar ardından içerisinde yaklaşık 600 TL bulunan poşeti alarak kaçan hırsızın peşine düşüp kovalamaya başladı. Dağıtıcıların yaklaşık 2-3 dakika boyunca kovaladığı şüpheli bir şekilde izini kaybettirmeyi başararak kaçtı.

Olayın ardından dağıtıcıların haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
DSÖ’den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı Haberler
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Haberler››3. Sayfa››(Özel) Meşrubat aracından para dolu poşetin çalınması güvenlik kamerasında - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:32: TBMM özel oturumu başladı - Haberler 14:32: TBMM, açılışının 100. yılı için toplandı - Haberler 14:31: Çölyak hastalarının, 'glütensiz un' kabusu...Kimi görme kaybı yaşadı, kimi nefes darlığı - Haberler 14:29: BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan ayı mesajı - Haberler 14:26: THY, Dünyanın En Büyük Türk Bayrağını Çiziyor! Canlı İzleyin - Haberler 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı 13:54: İran Devrim Muhafızları Komutanı: Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde ABD savaş gemilerini vuracağız - Haberler 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı 13:05: Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihileri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak 09:57: İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu