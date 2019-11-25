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(Özel) Mimar Sinan'ın hamamı 2,5 milyon dolara satılık

Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor.

25.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:30(Özel) Mimar Sinan'ın hamamı 2,5 milyon dolara satılık
Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.

Balat'ta bulunan 1582 yılında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor. Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. 437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2,5 milyon dolar. Mimar Sinan'ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı 1947'de kereste deposu olarak kullanılmaya başlanmış. Kubbesinin ve duvarlarının bir bölümü yıkılmış olan tarihi hamam yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Hamamın içinin bir kısmı bugün oto bakım servisi olarak hizmet veriliyor. Bir kısmı ise kereste deposu olarak kullanılıyor.

Hamamın içerisinde beton bir yapı inşa edilmiş ancak o da zamanla çürümeye yüz tutmuş. Hamamın bazı kısımlarında da çöp yığınları bulunuyor. Satılık hamam ilanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi. Birçok vatandaş hamamın satılmasının doğru olmadıklarını ve restore edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Tarihi dokusu ile kalması lazım"

Çocukluğunun hamam çevresinde geçtiğini ve birçok anısı olduğunu ifade eden Aslan Engin Altıpat, "Bence tarihi dokusu ile kalması lazım. Hamamın satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çocukken arkadaşlarımla beraber hamamı üstünde uçurtma uçuruyordum. Restore edilmesi gerekiyor" dedi.

"Satılık olması etik değildir"

Tarihi hamamın yakınında 10 yıldır esnaf olarak çalışan Seyfettin Balekoğlu, "Bu tarihin satılık olması normal ve etik değildir. Burayı alan zaten anıtlar kurulu ile karşılaşacak ve istediği gibi kullanamayacaktır. Burayı sadece hamam olarak işletebilirsiniz" diye konuştu.

"Satılık ilanını görünce fark ettim"

Turist rehberliği yapan Ensar İslamoğlu da, "Otobüs ile geçerken asılan satılık ilanını görünce fark ettim. Hiç iyi karşılamıyorum burasının satılmasını. Tarihi yerlere gösterilen önemin buraya da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Restore edilip halkımızın kullanımına sunulması gerekiyor. Devletin veya belediyenin para verip satın alması daha doğru olur" şeklinde konuştu.

"Tarihimizin satılmaması gerekiyor"

Murat Onay ise, "Satılmasını istemiyorum. Devletin burayı restore etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarihimizin satılmaması gerekiyor. Restorasyon yapılırsa vatandaşlar ziyaret edebilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Nurbanu Sultan, Mimar Sinan, Güncel

Kaynak: İHA

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