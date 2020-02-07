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(Özel) Minibüs şoföründen örnek davranış

Pendik-Kadıköy hattında bindiği minibüste pasaport ve paralarının olduğu çantasını unutan Kazakistan uyruklu kadının yardımına minibüs şoförü koştu.

07.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:31(Özel) Minibüs şoföründen örnek davranış
Pendik- hattında bindiği minibüste pasaport ve paralarının olduğu çantasını unutan uyruklu kadının yardımına minibüs şoförü koştu. Minibüs şoförü, minibüste unutulan çantayı muhafaza altına alarak minibüsçü derneğine emanet etti. Derneğin kendisiyle iletişime geçtiği kadın, pasaportuna ve parasına tekrar kavuşunca hayli mutlu oldu. Minibüs şoförünün örnek davranışı takdir topladı.

Pendik-Kadıköy minibüs hattında minibüsle yolculuk eden Kazakistan uyruklu kadın, içerisinde 2 bin 200 TL ve pasaportunun bulunduğu çantasını minibüste unuttu. Minibüste yolculuk eden başka bir yolcu, unutulan çantayı fark ederek şoför Erol Akturan'a verdi. Şoför Akturan, çantanın sahibine ulaşmak için çantada bir telefon aradıysa da bulamadı. Ardından çantayı minibüsçüler derneğine teslim etti. Dernek mensupları, çantanın sahibine ulaştı. Çantasını kaybettiği için endişe duyan Kazakistan uyruklu kadın, pasaportu ve parasına tekrar kavuşunca rahat bir nefes aldı. Minibüs şoförü Erol Akturan, bu örnek davranışı ile takdir topladı.

Olay hakkında konuşan minibüs şoförü, "Vatandaş çantasını burada unuttu. Başka bir vatandaş da çantanın unutulduğunu söyledi. İçini açmadan çantayı bana teslim etti. İçini kurcalamadan derneğimizdeki arkadaşlara teslim ettim. İçinde bir miktar para ve pasaport varmış. Vatandaşa teslim ettik. Kaybolmadığı için bize teşekkür etti" dedi. - İSTANBUL

Kazakistan, Kadıköy, Pendik, Güncel

Kaynak: İHA

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