(ÖZEL) MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN FACİAYI ÖNLEYEN DİKKATİ KAMERADA

Haber - Kamera: Özgür EREN - Alper KORKMAZ/ İstanbul, DHA

Sarıyer'de otomobil sürücüsü ile yolcu minibüsü kaza yaptı. Minibüs sürücüsünün dikkati sayesinde kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarıyer'de dün cadde üzerinde sol şeritte ilerleyen beyaz otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aynı yönde seyir halinde olan minibüse çarptı. Minibüs sürücüsü direksiyonu hemen sağa kırarak kazanın şiddetini önlemeye çalıştı. İki araçta aynı anda birbirlerine çarparak bir akaryakıt istasyonuna girip durabildi. Minibüs şoförünün dikkati sayesinde ilginç kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kamerası)

-Minibüsün seyir halinde olması

-Beyaz otomobil sürücüsünün minibüsün önüne direksiyonu kırması

-İki aracında çarpışarak akaryakıt istasyonuna girmesi

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA