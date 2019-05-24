(ÖZEL) MİNİBÜSTE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ CAMI KIRARAK KURTARDILAR

Başakşehir 'de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yatarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç içinde sıkışan sürücüyü çevredekiler ön camı kırarak çıkardı.İkitelli'de saat 9.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre Mustafa Kara yönetimindeki minibüs kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yan yatan minibüs yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü Kara araç içinde sıkıştı.

ÖN CAMI KIRARAK ÇIKARDILAR

Kazayı gören diğer sürücüler minibüs içerisinde mahsur kalan Kara'nın yardımına koştu. Bu sırada itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Vatandaşlar çekiçle ön camı kırarak sürücüyü araçtan çıkardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü özel bir araçla hastaneye götürüldü. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücü Mustafa Kara'nın babası, "Kayganlaşan yolda kaymış, büyük ihtimal birisi minibüsü sıkıştırdı. Durumu iyi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Kaza yapan araçtan görüntü

Vatandaşların camı kırması

Sürücünün çıkarılması

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Sürücünün babasıyla röportaj

Diğer detaylar



Kaynak: DHA