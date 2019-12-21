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(Özel) Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı

İstanbul'da polis ekipleri şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

21.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:26 (Özel) Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı
'da polis ekipleri şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüsün kapıları açılınca polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Minibüsün kasasında tankların içerisinde 3 ton kaçak mazot bulundu.

'de yolda ilerleyen minibüsü şüphe üzerine durduran Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı sorgulamasında minibüsün yakalaması olduğu ve icra satış şerhi konulduğu ortaya çıktı.

Minibüste yapılan incelemede 3 adet tank varil içinde kaçak mazot olduğu belirlendi. Faturası veya sevk irsaliyesi olmayan mazotun miktarının 3 ton olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne trafik yönünden çeşitli maddelerden toplam 7 bin 581 TL idari para cezası uygulandı.

Araç sürücüsü Abdulkadir B. ve yolcu Eyyüp C. isimli şahıslar gerekli işlemler için Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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