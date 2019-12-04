(Özel) Minik eller çapa kürekle çalışarak okul bahçesini yeşillendirdi

Eskişehir'de, 3'üncü sınıf öğrencileri hazırladıkları projeyle yeni yapılan okullarının bahçesini güzelleştiriyor. Sınıf öğretmenleri öncülüğünde 29 öğrenci soğuk havaya aldırış etmeden çiçek tohumlarını bir bir toprakla buluşturdu.



Eskişehir'de, Şehit Onur İlkhan İlkokulu 3-C şubesi öğrencileri örnek bir projeyi hayata geçirdi. Sınıf öğretmenleri Rafiye Aydın'ın öncülüğünde, 29 minik yürek yeni yapılan okullarının bahçesinde bulunan atıl vaziyetteki inşaat atıklarını temizleyerek yeşillendirdi. Öğrenci velilerinin de destek verdiği çalışmalarda, çimenlerle yeşillendirilip çam fidanı dikilen bahçede, gönüllü 29 öğrenci de elleriyle toprağı kazarak menekşe tohumlarını ekti.



"Çocukların toprakla, doğayla iç içe olmalarını istedik"



Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Şehit Onur İlkhan İlköğretim Okulu 3/C şubesi öğretmeni Rafiye Aydın, "Okulumuzda bütün sınıflardan istenen sınıf projeleri diye bir faaliyetimiz var. Okulumuz yeni olduğu için bahçeye moloz, taş gibi inşaat artıkları saçılmıştı. Bizde proje olarak okulun girişini güzelleştirmeyi seçtik. Hem de çocukların toprakla, doğayla iç içe olmalarını istedik" ifadelerini kullandı.



"29 öğrencim var hepsi burada çalıştı"



Ayrıca Aydın, bahar aylarında bahçeyi daha da güzelleştireceklerini belirterek, "Çocuklarla birlikte ilk önce inşaat artıklarını temizledik. Çocuklar evlerinden kazma-kürek getirdiler, gönüllü velilerimiz de bize destek oldular. Daha sonra getirdiğimiz toprakları bu alana yaydık ve çimlerimizi ektik. Gönüllü veli ve öğrencilerimizi bu alanı okul çıkışlarında suladılar. Toplam 29 öğrencim var hepsi burada çalıştı. Şimdilik fidan, çim ve menekşe diktik. Bahar geldiğinde burayı daha da güzelleştireceğiz. Gelen tepkiler çok güzel. Buraya gelen veliler gün gün buranın gelişimini gördüler ve mutu olduklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Hep birlikte çapalarla ve küreklerle uğraştık"



Öğrencilerden Aysima Kuzu, "Okulumuzun bahçesinde bir sürü inşaat atığı vardı. Bizde okulumuzun bahçesini renklendirmek istedik. Bu yüzden hep birlikte çapalarla ve küreklerle uğraştık, çok emek verdik" diye konuştu. Kerem Efe Kaya ise, "Fidan diktim, arkadaşlarıma yardım ettim. Hep birlikte buraya kumları yaydık, çimleri diktik, çimleri suladık ve burayı yeşillendirdik. Önceden bahçemiz çok kötüydü şimdi çok güzel oldu. Gören herkes çok güzel olduğunu söylüyor" diye belirtti. Zümran Pehlivan da, "Bahçemiz önceki haline göre daha güzel görünüyor. Okula girerken bahçemizi görünce neşeleniyoruz. Önceki bahçe okulumuza yakışmıyordu. Bahçede taşlar vardı biz de o taşları topladık. Daha sonra çimlerimizi ektik ve bahçemiz daha güzel oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA