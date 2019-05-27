(ÖZEL) Mirsad Türkcan: Dzeko keşke Fenerbahçe'ye gelse

"Dzeko, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyor"

"Peşinde dünya devleri var ve sözleşmeli bir oyuncu olduğu için transfer şartları zor"

Uğur DEMİRKIRDI/ İSTANBUL,

İtalya Serie A takımlarında Roma forması giyen Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse" dedi.

"DZEKO KEŞKE FENERBAHÇE'YE GELSE"

Menajer Mirsad Türkcan, Dzeko'nun tatil için Türkiye'ye geldiğini dile getirirken, "Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse. Eşi de Türkiye'yi çok seviyor. Tatil için Türkiye'ye geldi ve Bodrum'a gidecek. Kısa bir zamanı vardı ve beraber vakit geçirme fırsatı bulduk" diye konuştu.

"DZEKO, FENERBAHÇE'NİN NE KADAR BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYOR"

Dzeko'nun bir çok takımdan teklif aldığını vurgulayan Türkcan, "Dünya devleri onu istiyor ve Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ona sürekli Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi anlatıyorum. Roma'da takım arkadaşı Cengiz Ünder ile de Fenerbahçe ve Türk futbolunu konuşuyor. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu da biliyor. Sözleşmeli bir oyuncu olduğu için transfer şartları zor" açıklamasında bulundu.





Kaynak: DHA