Haberler » Güncel » Özel Moskova Milletlerarası Okulu kapılarını Türk öğrencilere açtı - Haber

Özel Moskova Milletlerarası Okulu kapılarını Türk öğrencilere açtı

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışmaları kapsamında görev yapan Rusya vatandaşlarının çocukları için inşa edilen Özel Moskova Milletlerarası Okulu, kapılarını kardeş okul Silifke Final Okulu öğrencilerine açtı.

19.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:30 Özel Moskova Milletlerarası Okulu kapılarını Türk öğrencilere açtı
'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışmaları kapsamında görev yapan Rusya vatandaşlarının çocukları için inşa edilen Özel Milletlerarası Okulu, kapılarını kardeş okul Final Okulu öğrencilerine açtı.
Okulda yaklaşan yılbaşı için özel hazırlanan minyatür Sovyet Yaşam Tarzı Müzesi'ni gezen öğrenciler müzenin koordinatörü Rüstem Valiahmetov'dan bilgi aldı.
Valiahmetov, yaptığı açıklamada, Türk öğrencilerin ilgisinden memnun kaldıklarını belirterek her iki ülkenin de kültürel olarak kaynaşmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.
Silifke Final Okulları İlköğretim Okulu Müdürü Kadir Kaynar da kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Silifke, Moskova, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:14   DHA YURT BÜLTENİ-23 - Haber
18:14   Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi - Haber
18:13   Bahçelievler'de eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı - Haber
18:12   Aydın servis midibüsü alev alev yandı - Haber
18:07   Erzincan Motosiklet Kulübü 7. yaşını kutladı - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:16:37