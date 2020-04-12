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(Özel) Motosikletle polisten kaçan şahısların yakalandığı anlar havadan görüntülendi

Sutanbeyli'de sokağa çıkma yasağına uymadan motosikletle gezen iki şahıs polis tarafından dronlu takibe alındı.

12.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:28
(Özel) Motosikletle polisten kaçan şahısların yakalandığı anlar havadan görüntülendi
Sutanbeyli'de sokağa çıkma yasağına uymadan motosikletle gezen iki şahıs polis tarafından dronlu takibe alındı. Drone ile takip edilen şahısları polis kıskıvrak yakaladı. Suç kayıtları bulunduğu öğrenilen şahıslara sokağa çıktıkları için ceza kesildi. Nefes kesen operasyonda şahısların yakalandığı anlar havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden sokakta motosikletle gezen iki şahıs, polisin dronlu denetimine takıldı. 'Dur' ihtarına uymadan kaçan şahıslar, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı. Üst aramaları temiz çıkan şahısların suç kayıtları olduğu öğrenildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslara Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre para cezası kesildi.

Drone ile takip edilen şahısların yere yatırılarak yakalandığı anlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, 3. Sayfa
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