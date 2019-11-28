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(Özel) Motosikletli polise bir başka motosikletli polis çarptı: 2 polis yaralı

Beykoz Kavacık'ta seyir halinde olan motosikletli polis ekibi, durdurdukları plakasız araca işlem yapan başka bir polis ekibinin motosikletine çarptı.

28.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:21(Özel) Motosikletli polise bir başka motosikletli polis çarptı: 2 polis yaralı
Kavacık'ta seyir halinde olan motosikletli polis ekibi, durdurdukları plakasız araca işlem yapan başka bir polis ekibinin motosikletine çarptı. Motosikletten düşüp yola savrulan iki polis memuru yaralandı.

Kaza, Beykoz Kavacık mevkiinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında dün akşam 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şahin diye bilinen motosikletli trafik ekibi, trafikte plakasız seyir halinde olan vatandaşı durdurarak yol kenarında işlem yapmaya başladı. O sırada yolda seyir halinde olan bir başka trafik ekibi, yol kenarında park halinde olan polis motosikletini fark ederek son anda frene bastı. Motosikletli polis ekibi duramayarak işlem yapan polis ekibinin motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru motosikletten düşerek yola savruldu. Kazada yola savrulan iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir görgü şahidi ise ani fren sonrası motosikletli polislerin diğer motosikletli polise çarptığını söyledi. - İSTANBUL

Beykoz, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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