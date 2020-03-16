(ÖZEL) Mültecilerin Avrupa'ya geçişi sürüyor
Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteciden 30'u daha Meriç Nehri'nden botla sınırı geçmeyi başardı.
16.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:59
Yunanistan üzerinden Avrupa 'ya gitmek isteyen binlerce mülteciden 30'u daha Meriç Nehri'nden botla sınırı geçmeyi başardı.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek için sınıra akın etmişti. Binlerce mülteci sınır kapısından Yunanistan'a girmek için çaba gösterirken, binlercesi de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde 30 mülteci daha Meriç Nehri'ni botla karşıya geçerken görüntülendi. Nehir kıyısına gelen göçmenler, 5-6 kişilik gruplar halinde bindikleri botla karşıya geçmeyi başardı. Karşı kıyıya çıkan mülteciler, daha sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu. - EDİRNE
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek için sınıra akın etmişti. Binlerce mülteci sınır kapısından Yunanistan'a girmek için çaba gösterirken, binlercesi de Meriç Nehri üzerinden sınırı geçmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde 30 mülteci daha Meriç Nehri'ni botla karşıya geçerken görüntülendi. Nehir kıyısına gelen göçmenler, 5-6 kişilik gruplar halinde bindikleri botla karşıya geçmeyi başardı. Karşı kıyıya çıkan mülteciler, daha sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Etiketler : Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Güncel
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