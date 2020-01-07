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Kar savaşı yapan Murat Cemcir ile Ahmet Kural, herkesi kahkahaya boğdu

Yeni filmleri Baba Parası'nın galası için Eskişehir'e giden Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yağan karı görünce araçlarından inerek kart topu oynadı. Üşümemek için kar yiyen Kural'ın "Kendi karımı kendim yerim" demesi herkesi kahkahaya boğdu.

07.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:17

En son çektikleri filmin galasına katılmak üzere 'e gelen Murat Cemcir ile Ahmet Kural, yılın ilk kar sevincini şehir merkezi girişinde bulunan bir parkta yaşadı. Parkta kardan adam yapan bir aile ile kartopu oynayan çocukları şaşırtan iki ünlü, fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

"KENDİ KARIMI KENDİM YERİM"

İki ünlü oyuncuyu karşılarında gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı. Murat Cemcir'in Ahmet Kural'ı üşürken görmesi üzerine 'kar ye üşümezsin' demesiyle Kural'ın 'kendi karımı kendim yerim' diye cevap vermesi gülüşmelere neden oldu. Fotoğraf çektiren iki ünlü ardından çocuklarla birlikte kartopu savaşı yaptı. Ayrıca ünlü ikili yılın ilk karının tadına bakmayı da ihmal etmedi.

"ESKİŞEHİR'İ İLK DEFA BU KADAR KARLI GÖRÜYORUM"

Eskişehir'i sevdiklerini söyleyen oyuncu Murat Cemcir, "Yeni yılın ilk karını Eskişehir'de karşılıyoruz. Çok güzel bir kar yağışı var. Eskişehir bizi çok sıcak karşıladı. Eskişehir bizi çok sever kucağına basar. Bizde Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok seviyoruz. Eskişehir'de çok fazla arkadaşımız var. O yüzden buranın bizde ayrı bir değeri var ama ilk defa bu kadar karlı görüyorum" dedi.

"BU SENE İLK DEFA KAR GÖRÜYORUZ"

Kartopu savaşı konuşan Ahmet Kural ise, şunları söyledi: "Bu sene ilk defa kar görüyoruz çok mutluyuz. Eskişehir'i çok seviyoruz. Daha önceleri çok geldik ve burada skeçler çektik."

İşte Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın kardaki eğlenceli anları...

Kar savaşı yapan Murat Cemcir ile Ahmet Kural, herkesi kahkahaya boğdu

Murat Cemcir, Ahmet Kural, Eskişehir, Magazin

Kaynak: İHA


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