Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(ÖZEL) 'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna "sıkılıyorum" cevabını verince cezayı yedi

Beyoğlu Tophane'de bir parkta otururken polisin korona virüs denetimlerine denk gelen bir genç ekiplerin 'Neden burada oturuyorsun?' sorusuna 'canımın sıkıntısından' cevabını verince cezayı yedi.

09.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:36
(ÖZEL) 'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna
Beyoğlu Tophane 'de bir parkta otururken polisin korona virüs denetimlerine denk gelen bir genç ekiplerin 'Neden burada oturuyorsun?' sorusuna 'canımın sıkıntısından' cevabını verince cezayı yedi.

Yeni tip korona virüse(Kovid-19) karşı polisin denetimleri aralıksız sürüyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu kurallara uyarken bazıları ise tüm uyarılara rağmen sorumsuzca davranışlarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri ise uyarılara rağmen işi olmadan dışarı çıkan vatandaşları uyarıp ceza kesiyor. Polisler pek çok noktada olduğu gibi Tophane'de de denetimlerini gerçekleştirdi. Parktan geçen vatandaşları kimlik sorup, uyaran ekipler, bir gencin parkta oturduğunu gördü. Gencin yanına giderek parkta ne yaptığını sorulduğunda ekiplerin aldığı cevap ise şaşırttı. 'Neden dışarı çıktınız?' sorusuna 'canımın sıkıntısından' cevabını veren gencin maske takmadığı da görüldü. Ekipler uyarılarının ardından gence cezai işlem uyguladı.

"Fatih Sultan Caddesi'nde de korona virüsü umursayan yok"

Öte yandan vatandaşların Beyoğlu'nda bulunan Fatih Sultan Caddesi'nde de korona virüs uyarılarına aldırış etmediği de görüldü. Caddenin oldukça kalabalık olduğu görülürken, vatandaşların sosyal mesafeye de dikkat etmediği anlar kameralara yansıdı. Özellikle banka önlerinde oluşan kalabalık dikkat çekti. Bazı vatandaşların ise maske bile takmaması pes dedirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Tophane, Fatih, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››(ÖZEL) 'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını verince cezayı yedi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:44: AK Parti'li Çelik'ten, Balkan ülkelerine yardım değerlendirmesi Açıklaması - Haber 11:44: Zonguldak BEÜ'den vatandaşlar için solunum egzersiz videosu yayınlandı - Haber 11:44: EÜ Hastanesine hemşire ve sağlık teknikeri desteği - Haber 11:43: Öğretmen ve veliler "online veli toplantısı"nda buluştu - Haber 11:43: YASAĞA RAĞMEN PAZARDA MASKE SATAN İKİ KİŞİYE 187'ŞER TL CEZA KESİLDİ - Haber 11:37: Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı - Haber 11:11: İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye zanlı yakalandı - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi