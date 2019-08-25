Haberler» Güncel» Haber

(Özel) Nemden bunalan İstanbulluların akın ettiği Riva plajı havadan görüntülendi

Nemle birlikte hava sıcaklığının iyice arttığı İstanbul'da vatandaşlar plajlara akın etti.

25.08.2019 12:16 (Özel) Nemden bunalan İstanbulluların akın ettiği Riva plajı havadan görüntülendi
Nemle birlikte hava sıcaklığının iyice arttığı İstanbul'da vatandaşlar plajlara akın etti. Riva plajında serinlemek isteyen vatandaşlar havadan görüntülenirken, Beykoz Belediyesine bağlı ekipler de plajlarda temizlik yaptı.

Sıcak havadan bunalan Beykozlular, hafta sonunda Riva plajına akın etti. Vatandaşların akın ettiği Riva plajı adeta doldu taştı. Vatandaşlar denizin keyfini çıkarırken, Beykoz Belediyesi de vatandaşların plajı daha rahat ve sağlıklı kullanabilmesi için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada iki kez plajda temizlik yapıyor. Sabah 7'den akşam 9'a kadar çalışan ekipler, plajda bırakılan çöpleri ve deniz kıyısında biriken yosunları topluyor.

Beykoz Belediyesi görevlisi Ali Cevahir, "Çift vardiya olmak üzere temizlik çalışmalarını Beykoz Belediyesi tarafından yapmaktayız. Burada hafta sonu yoğunluğundan dolayı ekiplerimiz daha yoğun çalışma yapmakta. Vatandaşın atıklarının toparlanması, yosunların temizliğini yapmaktayız burada. Hafta içi yoğunluk olmadığından daha az sayıda, yaklaşık 10 kişilik ekiple, hafta sonu ise 18 kişiye yakın ekiplerimizle temizlik yapmaktayız. Vatandaşa daha sağlıklı ve hijyenik ortam oluşturmak için ekiplerimiz sabah 7 akşam 9'a kadar hizmet vermekte" dedi.

Plaja yüzmek için gelen Hüseyin Erişkin, "Belediye gayet güzel, intizamlı. Duşlarına, tuvaletlerine, plaja gayet önem verdi. Bu tahtalı yol olsun, engelli yolu olsun, plajın duşu, tuvaletleri olsun çok güzel. Bakınız burada hiç yosun yok, çünkü anında temizliyor görevliler. Burada her gün de öğleden sonra belediye ekipleri çöpleri topluyor" dedi.

Vatandaşların akın ettiği Riva plajı drone ise havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Beykoz, Riva, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:43   'kulluk' geleneğinin sürdürüldüğü köye 'semah' heykeli
13:42   Suriyeli Fadıl'ın geçimi "Süryani çöreği"nden
13:42   Hırvatistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs nehre uçtu: 1 ölü
13:41   Yeşil sahada dünyaevine girdiler
13:40   (görüntülü) manş'ı yüzerek geçen deliveli: bayrağımızı dalgalandırdım, gurur duydum
13:40   Kocaeli'de minibüsten düşen kadın hastanede yaşamını yitirdi
13:40   TİKA gönüllüleri Çad'da yürekleri ısıttı