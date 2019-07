Özel öğrenci Sezen, gülle atmada Ege Bölge şampiyonu oldu

İZMİR'de 3,5 yıldır atletizmle ilgilenen, hafif düzeyde zihinsel rahatsızlığı bulunan 16 yaşındaki Sezen Kaya, nisan ayında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği Atletizm Bölge Şampiyonası'nda gülle atma dalında Ege Bölge şampiyonu oldu. Antrenörleri ve ailesinin desteği ile aralık ayında başladığı gülle atmada büyük başarı gösteren Kaya, sporun gücü ile engelleri aştı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitimine devam eden Sezen Kaya, 8 yaşında yüzme ile başladığı spor hayatına 12 yaşına geldiğinde atletizmle devam etti. Hafif zihinsel rahatsızlığı sebebiyle yaşıtlarından 3- 4 yaş geriden gelen Sezen, geçen yıl aralık ayında annesinin de eskiden ilgilendiği spor dalı olan gülle atmaya başladı.

4 aylık yoğun bir çalışmanın ardından 14-15-16 Nisan'da Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Atletizm Bölge Şampiyonası'na katılan Kaya, çalışmalarının karşılığını alarak gülle atma dalında 16- 21 yaş kategorisinde Ege Bölge şampiyonu oldu. Kendi kategorisindeki 12 kişi içinde en küçük sporcu olarak yarışıp şampiyon olan Kaya, 200 metre koşu dalında da ikinci olmayı başardı. Babasının yoğun ilgisi ve antrenörlerinin sevgisi ile kısa sürede gelişme göstererek, yaşama dört elle tutunan Kaya, ona destek verenleri gururlandırdı. Sporun gücü sayesinde engellerini aşarak sosyalleşen Kaya, "Gülle atmayı çok seviyorum, bu spora devam edip ilerde milli sporcu olmak istiyorum. Şampiyon olduğumda çok mutlu oldum" diye konuştu.

'DURMAK YOK, DEVAM EDECEĞİZ'

Genç sporcunun babası Arkın Kaya, "Küçük yaştan beri Sezen'i sporla iç içe tuttuk. Yüzme ile başladı, atletizm salonunda çalıştı. Daha sonra annesinin de eskiden yapmış olduğu gülle atma sporuna başladı. Şu anda okuldaki öğretmeni Ahmet Nezih Ezberci ve Oktay Bakır ile beraber antrenmanlarına devam ediyor. Taksiye binip antrenmanlarına kendisi gidip gelebiliyor. Sezen neyi yapmak istiyorsa söylüyor, ben de destek oluyorum. Sezen'in en iyisini yapacağına inanıyorum. Sezen'in hafif zihinsel engeli geliştirilebilir düzeyde. Benim asıl amacım spor aracılığı ile Sezen'i sosyalleştirmekti. Sonradan baktım ki spora eğilimi var ve meraklı. Ülkemizde engelli insanların hayatını kazanması normal insanlara göre daha zor. Benim de istediğim Sezen profesyonelleşip sevdiği işi yapsın. Sezen 4 ay gibi kısa bir sürede muhteşem bir başarı sergiledi. Böyle bir başarı kazanmasını bekliyordum, benim için büyük gurur kaynağı oldu. Daha da durmak yok, devam edeceğiz" dedi.

'SEZEN SPORLA KENDİNE GÜVENİNİ KAZANDI'

Sezen'in okuldaki antrenörü Ahmet Nezih Ezberci, "Sezen'le çalışmaya başladığımızda gücü, tekniği ve kendine güven duygusu yoktu. Sevecenlikle, sevgiyle, doğruyu bulmasına yardımcı olarak onun kendine güvenini kazanmasını sağladık. Sezen babasının sevgisinin yanında bizim sevgimizle başarılı oldu. Yarışlarda başarılı olup olamaması önemli değil, önemli olan katılmasıydı ve çok başarılı oldu. Benim gönlümde Sezen çok daha ileriye gidebilir. Teknik ve kuvvet açısından hala eksikleri var fakat bunları da aşacağını düşünüyorum. Biz Sezen'le haftada 3 gün çalıştık, koordinasyon çalışmaları yaptık. Sezen haftanın her günü Oktay hocamla çalışıyordu. Çalışmalardan sonra Sezen iletişim kurmaya, daha çabuk arkadaş edinmeye başladı. Sezen gibi çocuklarımızın toplum içerisinde yer almasını sağlamak bizlerin en büyük görevi olmalı. Bunu düşünerek hareket ettik. Sezen hem okulda, hem de gittiğimiz yerlerde farklılık yarattı" diye konuştu.

Sezen ile her gün antrenman yapan Oktay Bakır ise "Sezen normalde çok hareketli ama antrenmanlarda bizim dediğimizi hiçbir zaman aksatmadı. Sözümüzden çıkmadı çünkü onun da hedefleri ve hayalleri var. O doğrultuda çalıştı. Sezen zaten benim sporcumdan çok kardeşim gibi. Nezih hocamızla beraber bir üçgen şeklinde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah Sezen'i daha iyi yerlerde göreceğiz" dedi.

